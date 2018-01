‘Ik kijk liever naar AZ en Ajax, maar die hebben minder punten’

FC Twente neemt het zaterdagavond in de Grolsch Veste op tegen PSV. Gertjan Verbeek heeft vertrouwen in een goed resultaat tegen de koploper van de Eredivisie, mede omdat de Tukkers vaak goed presteren tegen sterke clubs: "Het blijkt wel dat wij tot grootse dingen in staat zijn tegen ploegen die op papier beter zijn", zegt hij tegenover RTV Oost.

Verbeek doelt onder meer op de goede resultaten tegen Ajax. "Dat heeft ook vaak te maken met het feit dat je niet de hele wedstrijd het spel hoeft te maken. Dan ontstaat er voor ons ook vaak ruimte", aldus Verbeek, die respect heeft voor de prestaties van PSV. "Ik kijk liever naar AZ en Ajax, maar die hebben minder punten en het gaat nog altijd om het rendement."

De trainer geeft aan dat er een andere bankbezetting zal zijn dan voorheen, waarbij Mounir El Hamdaoui deel uitmaakt van de wedstrijdselectie. "We hebben ook een andere bankbezetting, want Danny Holla en Stefan Thesker zijn daar fit genoeg voor en El Hamdaoui is speelgerechtigd. Dat heeft ook consequenties voor een aantal andere spelers, zoals Jelle van der Heyden en Marko van Kvasina. Die spelen morgen in het tweede."

De Tukkers beschikken over een nagenoeg fitte selectie; alleen Luciano Slagveer is nog niet beschikbaar. De rol van Michael Liendl bij Twente lijkt uitgespeeld. De Oostenrijker hoeft volgens Verbeek ook niet in actie te komen bij de reserves: "Het tweede elftal is een elftal voor potentials. En Liendl is gezien zijn leeftijd geen potential meer", zegt Verbeek in gesprek met TC/Tubantia.