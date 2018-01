‘Hij is relatief goedkoop, het verbaast me dat hij voor Arsenal kiest’

Arsenal zag Alexis Sánchez eerder deze week naar Manchester United vertrekken en kreeg Henrikh Mkhitaryan terug voor de Chileen. De door the Red Devils in de huurdeal betrokken spelmaker wordt mogelijk niet de enige aanvallende versterking voor de ploeg van Arsène Wenger, aangezien Arsenal ook achter Pierre-Emerick Aubameyang aanzit. Alan Shearer begrijpt echter niet dat de goalgetter van Borussia Dortmund oren heeft naar een overstap naar Londen.

“Ja, als je naar zijn statistieken kijkt, ben ik verbaasd dat er geen andere clubs achter hem aan zitten. Hij is 28 jaar oud en het klinkt alsof hij geen transferclausule in zijn contract heeft staan. Als je dan kijkt naar hoeveel clubs een doelpuntenmaker nodig hebben”, legt de oud-spits uit in gesprek met Coral. “En dan ligt de vraagprijs rond tussen de 45 miljoen en 55 miljoen euro, dat is in de huidige markt relatief goedkoop voor een speler die zoveel doelpunten maakt.”

“Het verbaast mij wel dat hij Arsenal kiest inderdaad, aangezien ze ook niet in de Champions League zitten. Maar ze hebben nu Mkhitaryan en als ze daar Aubameyang met zijn doelpunten aan kunnen koppelen, is het een vrij aardige transferperiode geweest voor Arsenal”, sluit Shearer af. Arsène Wenger erkende vrijdag dat de definitieve afronding van de transfer van de Gabonees waarschijnlijk nog op zich laat wachten. Peter Stöger heeft de spits gewoon in zijn wedstrijdselectie opgenomen voor het duel met SC Freiburg op zaterdagmiddag.