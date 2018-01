‘KNVB begint gesprekken met Koeman over bondscoachschap’

Het Nederlands elftal zit sinds het vertrek van Dick Advocaat zonder bondscoach, maar daar zou weleens snel verandering in kunnen komen. Het Algemeen Dagblad bericht vrijdagavond dat Eric Gudde, de algemeen directeur van de KNVB, heeft aangeklopt bij, de sinds zijn ontslag bij Everton clubloze, Ronald Koeman.

De voetbalbond heeft zich volgens het Algemeen Dagblad officieel gemeld bij Koeman met de vraag of hij per direct bondscoach van Oranje wil worden. De 78-voudig international is naar verluidt 'de ideale man' om Advocaat op te volgen. Koeman moet in maart bij de oefenwedstrijden van het Nederlands elftal tegen Engeland en Portugal al op de bank plaatsnemen.

Volgens de krant zijn de gesprekken al in volle gang. Gudde werkte in het verleden al drie jaar prettig samen met Koeman bij Feyenoord en een hernieuwde samenwerking zou dus weer lonken. De ex-trainer van onder meer Ajax, Feyenoord en PSV heeft er nooit een geheim van gemaakt het bondscoachschap te ambiëren: "Ik denk dat ik het goed zou kunnen."

Koeman gold volgens verschillende media niet als enige kandidaat om Advocaat op te volgen. Ook Peter Bosz en Frank de Boer, die beiden eveneens clubloos zijn na hun ontslag bij respectievelijk Borussia Dortmund en Crystal Palace, zouden in beeld zijn geweest bij de KNVB. Koeman geldt volgens het Algemeen Dagblad echter als de belangrijkste kandidaat.