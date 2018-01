Besiktas nadert Turkse top door subliem samenspel Talisca en Quaresma

Besiktas heeft vrijdagavond goede zaken gedaan om titelprolongatie in zicht te houden. De Turkse topclub wist in eigen huis met enige moeite te zegevieren over Kasimpasa: 2-1. Anderson Talisca was in de eerste helft de gevierde man met twee doelpunten. Door de zege blijft de landskampioen in het spoor van Medipol Basaksehir, Galatasaray en Fenerbahçe, die nog in actie moeten komen.

Talisca werd in het eerste bedrijf twee keer perfect bediend door Ricardo Quaresma. De Portugese vleugelaanvaller produceerde na ruim een kwartier spelen een strakke hoekschop, die werd binnen gekopt door Talisca; doelman Ramazan Köse zag er niet goed uit bij de tegentreffer. Een paar minuten later kopte Talisca de 2-0 tegen de touwen, wederom na een prachtige voorzet van Quaresma én slap optreden van Köse. Quaresma kon voor de pauze nog de 3-0 maken, maar raakte de paal.

In de tweede helft deed Besiktas het rustiger aan. Ryan Babel startte in de basis, maar kon zijn draai niet vinden. De aanvaller moest zelfs een gele kaart incasseren, waardoor hij de volgende wedstrijd tegen Bursaspor geschorst is. Jeremain Lens kwam halverwege het tweede bedrijf in het veld, maar zag dat Mahmoud Hassan alias Trezeguet even later de 2-1 maakte. Besiktas incasseerde daarna echter geen doelpunt meer en kon na negentig minuten drie punten bijschrijven.