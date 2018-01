‘Met wie ben ik gelinkt? Chelsea? Die worden met iedereen gelinkt, of niet?’

Jamie Vardy speelt na het succesvolle seizoen 2015/2016 nog altijd in het shirt van Leicester City, terwijl de aanvaller regelmatig in verband werd gebracht met een transfer naar een Engelse topclub. Nadat eerst Arsenal en Everton geïnteresseerd zouden zijn in de spits, zou nu ook Chelsea azen op de diensten van de Engelsman, tot ongeloof van Vardy zelf.

"Met wie ben ik vandaag weer gelinkt? Chelsea? Die worden met iedereen gelinkt, of niet?", aldus Vardy, geciteerd door onder meer de Daily Mail, op een persconferentie. "Je moet sommige dingen met een korreltje zout nemen. Het zijn gewoon geruchten. Normaal gesproken beginnen de verhalen te komen nadat iemand een paar pond op iets wedt bij de bookmakers."

"Ik ben een speler van Leicester City en ik concentreer me dan ook op Leicester City, totdat de club mij anders vertelt. We gaan nu proberen om de volgende ronde (van de FA Cup, red.) te halen." Naast Vardy wordt ook Riyad Mahrez gelinkt met een transfer, maar manager Claude Puel heeft aangegeven dat de Algerijn niet gaat vertrekken uit het King Power Stadium.