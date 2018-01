Huntelaar baalde: ‘Ik keek even op mijn telefoon, dat was een tegenvaller'

PSV wist afgelopen zondag op het nippertje te winnen van Heracles Almelo, omdat Luuk de Jong in de slotseconden de 1-2 binnen tikte. Klaas-Jan Huntelaar, die hoopt met Ajax de Eindhovenaren op een gegeven moment te passeren op de ranglijst, baalde van de goal van De Jong, omdat het gat niet werd verkleind tot drie punten, maar vijf punten bleef.

"Het was wel teleurstellend", zegt Huntelaar in gesprek met Ajax TV. "Op de terugweg keek ik even kort op mijn telefoon en zag ik de uitslag. Dat was een tegenvaller. Uiteindelijk gaat het erom wat je zelf doet. Wij hebben gewonnen (2-0 tegen Feyenoord, red.) en dat moeten we de komende wedstrijden weer doen", aldus de spits, die zondag zijn tiende doelpunt maakte tijdens de Klassieker.

Huntelaar neemt het komende zondag met Ajax op tegen FC Utrecht in De Galgenwaard. De routinier wil niet te veel stilstaan bij het bekritiseerde veld van de Domstedelingen: "Utrecht-uit is eigenlijk een iets kleinere Feyenoord - Ajax, vanuit de supporters gezien. Er is altijd wel rivaliteit en het zijn mooie, felle wedstrijden. We moeten focussen op de dingen die we moeten doen en zorgen dat we de wedstrijd naar onze hand zetten."