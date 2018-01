‘Of we ons record gaan breken voor Jörgensen? Dat vertel ik de 31e’

Newcastle United heeft zijn pijlen gericht op de Nicolai Jörgensen en Feyenoord zou vrijdag een tweede bod op de spits van rond de vijftien miljoen euro naar de prullenbak hebben verwezen. De Rotterdammers hebben naar verluidt een transfersom van 23 miljoen euro in gedachten voor de Deen en als Newcastle daaraan voldoet, wordt Jörgensen duurder dan Michael Owen, die in 2005 voor 16 miljoen pond over kwam van Real Madrid.

Rafael Benítez is ervan overtuigd dat hij deze maand hoe dan ook nog een spits zal kunnen verwelkomen op St. James’ Park: “Of we een aanbieding van recordhoogte gaan uitbrengen? Dat zal ik jullie op 31 januari vertellen. We moeten zorgen dat we dan de spelers hebben die we willen hebben. Dat is het belangrijkste”, vertelde hij aan de Shields Gazette.

“Ik doe zelf de voetbalzaken niet. Die zijn voor Lee Charnley (directeur van Newcastle United, red.). We hebben hem op 1 januari een lijst met spelers gegeven, met daarop een plan A, B en C. Ik heb er vertrouwen in dat we voor 31 januari iemand kunnen verwelkomen”, ging de Spanjaard, die afgelopen week de van Chelsea gehuurde Kenedy al zag arriveren, verder.

Newcastle kan met Aleksandar Mitrovic een spits verkopen, aangezien Brighton & Hove Albion onlangs acht miljoen euro uitbracht op de Serviër. Zijn eventuele vertrek hangt echter af van de rest van de transferzaken van de promovendus: “Ik heb hem en zijn zaakwaarnemer duidelijk gemaakt dat hij alleen mag vertrekken als wij andere spelers aan kunnen trekken. En niet naar een Premier League-rivaal. Ik weet dat Brighton interesse heeft, maar als zij niet met een bod van 57 miljoen komen, verkopen wij niet aan clubs in de Premier League.”