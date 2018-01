‘Megadeal Chelsea en AS Roma op losse schroeven door eisen Dzeko’

De kans is groot dat Edin Dzeko zich in de nabije toekomst niet gaat aansluiten bij Chelsea. Naar verluidt willen the Blues de spits samen met Emerson Palmieri ophalen bij AS Roma voor een totaal bedrag van zestig miljoen euro, maar de onderhandelingen zouden in de afgelopen 48 uur op een kritiek punt zijn aanbeland vanwege de eisen van Dzeko.

Zowel Italiaanse als Engelse media melden dat Dzeko weigert naar de Premier League-club te verkassen, tenzij hij een contract tot medio 2020 krijgt aangeboden én een hoger salaris krijgt dan dat hij nu krijgt aangeboden. Chelsea wil naar verluidt niet akkoord gaan met de eisen van de 31-jarige Bosniër, mede vanwege de relatief hoge leeftijd van de aanvalsleider.

Ook zou Dzeko denken dat hij weinig aan spelen toe gaat komen op Stamford Bridge vanwege de aanwezigheid van Álvaro Morata, die voor minimaal 62 miljoen euro Real Madrid afgelopen zomer achter zich liet voor de Londense club. Volgens onder meer Il Tempo moet er binnen 24 uur een beslissing komen van Dzeko, anders gaat Chelsea snel zoeken voor alternatieven.