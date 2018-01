Ajax mogelijk zonder Veltman: ‘Zou zomaar kunnen dat ik er niet bij ben’

De kans bestaat dat Ajax zondgmiddag zonder aanvoerder Joël Veltman aantreedt tegen FC Utrecht. De vrouw van de rechtsback is binnenkort uitgerekend. "Het zou zomaar kunnen dat ik er niet bij ben. Mijn vrouw is maandag uitgerekend, dus het zou top zijn als het ook dan pas gebeurt, maar een bevalling laat zich natuurlijk niet plannen", aldus Veltman in gesprek met Ajax Life.

Wanneer Veltman er niet bij kan zijn tegen Utrecht, start Rasmus Nissen Kristensen mogelijk vanuit de basis. De talentvolle back uit Denemarken werd deze week gepresenteerd door Ajax. Hij trainde tot dusver twee keer mee met de selectie van trainer Erik ten Hag. "Ik las al dat hij aanvallend veel kwaliteiten heeft en klopt wel", aldus Veltman. "Ook fysiek staat hij zijn mannetje. Hij heeft ook snelheid, dat zie je bij de eerste trainingen al goed. Wat ik allemaal over hem gezien en gelezen heb, komt goed overeen met wat ik tot dusver zag op het veld.”

De concurrentiestrijd met de komst van Nissen Kristensen is bij Ajax opgevoerd. "Voor de rechtsbackpositie hebben we nu Zeefuik, Orejuela, Kristensen en mijn persoon, dus dat is prima bezet. Deyovaisio en ik kunnen natuurlijk ook centraal spelen. De aankoop van Kristensen is met oog op de toekomst natuurlijk gewoon goed."