Europees kampioen vindt na mislukt avontuur bij Inter onderdak in Engeland

João Mário speelt de rest van het seizoen voor West Ham United. De Londense club maakt vrijdagmiddag via de officiële kanalen melding van de komst van de 25-jarige middenvelder. João Mário komt op huurbasis over van Internazionale, dat anderhalf jaar geleden na het EK in Frankrijk nog veertig miljoen euro neertelde om de Portugees international in te lijven.

De middenvelder kwam nadat hij met Portugal het EK had gewonnen over van Sporting Portugal, maar slaagde er in Milaan uiteindelijk niet in aan de hoge verwachtingen te voldoen. João Mário speelde in zijn debuutjaar 30 competitiewedstrijden voor Inter, waarvan 22 als basisspeler, en was daarin in totaal goed voor 3 doelpunten en 5 assists. Dit seizoen hoefde hij onder Luciano Spalletti echter niet meer op veel speeltijd te rekenen: de Portugees international was pas vijfmaal basisspeler in de Serie A.

"Het is een geweldige ervaring om bij West Ham United aan de slag te gaan", laat João Mário weten via de officiële kanalen van de Premier League-club. "Alles is heel snel gegaan. Ik heb met iedereen al een praatje kunnen maken en ik kijk ernaar uit om in de Premier League te gaan voetballen. Ik heb ook al met de manager (David Moyes, red.) gesproken. Ik ben blij om onder een geweldige coach te kunnen gaan werken."

João Mário gaat bij West Ham United met rugnummer achttien voetballen en kan zaterdag in het FA Cup-duel met Wigan Athletic al debuteren. The Hammers kunnen hem er bovendien in de strijd tegen degradatie in de Premier League goed bij hebben. West Ham United staat momenteel weliswaar op een elfde plaats, maar de achterstand van nummer achttien Southampton bedraagt slechts vier punten.