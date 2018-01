De Ligt leert van samenwerking: ‘Altijd billenknijpen met Frenkie aan de bal’

Matthijs de Ligt ontwikkelt zich op dit moment uitstekend. De achttienjarige centrumverdediger kende een stroeve seizoensstart, maar behoort de laatste maanden steevast tot één van de uitblinkers bij Ajax. De Ligt zou afgelopen weekeinde in de kraker tegen Feyenoord bekeken zijn door scouts voor onder meer Bayern München en Barcelona, maar lijkt op dit moment nog niet bezig met een vertrek uit Amsterdam. "Die scouts zitten voor meer spelers op de tribune", aldus de stopper.

De Ligt is tevreden over de gang van zaken op dit moment bij Ajax en stelt dat de rust nooit is weggeweest uit Amsterdam, zelfs niet na het verrassende ontslag van Marcel Keizer vorige maand. "Ik speel de meeste wedstrijden en ik voel ook dat ik stapjes maak", vertelt hij vrijdag in aanloop naar de competitiewedstrijd van zondag tegen FC Utrecht aan FOX Sports. "Je moet op het moment zelf voelen of je een transfer moet maken. Ik ben bij Ajax gewoon goed bezig, maar ik heb nog niets met de club gewonnen. Dat is wel een doel."

De Ligt weet zich tegenwoordig in het hart van de verdediging vergezeld door Frenkie de Jong. "Verdedigend sta je echt vast op de spits, omdat Frenkie eromheen natuurlijk ballen op probeert te pakken", vertelt de Oranje-international over die wisselwerking. "Opbouwend is het wel lekker, omdat ze heel veel aandacht schenken aan Frenkie. Daardoor wordt de rode loper voor mij soms uitgelegd. Het is wel altijdbillen knijpen met hem aan de bal. Je moet de bal altijd verwachten en je moet ook blijven verwachten dat je verdedigend iets moet doen. Het is alleen maar goed voor mijn concentratie."