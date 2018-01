Van der Wiel verlaat Cagliari en tekent voor twee jaar in MLS

Gregory van der Wiel vervolgt zijn carrière in de Major League Soccer. De rechtsback verlaat Cagliari en gaat aan de slag bij het Canadese Toronto FC. In de Italiaanse media dook eerder deze week het gerucht op dat de 29-jarige rechtsback naar Toronto zou gaan en dat is nu bevestigd door Hakim Slimani, de zaakwaarnemer van de ex-Ajacied, aan De Telegraaf.

De transfer is nog niet helemaal rond. De laatste details moeten nog worden doorgesproken en wanneer hij de medische keuring met succes doorstaat, dan tekent Van der Wiel een contract voor twee jaar. "Het was de wens van Gregory om in de MLS te gaan spelen, Toronto biedt hem die kans en wist hem met een schitterende presentatie te overtuigen”, aldus Slimani.

Van der Wiel verdiende in de zomer van 2011 een transfer naar Paris Saint-Germain. Daar verloor hij uiteindelijk zijn basisplaats, waarna hij in 2016 naar Fenerbahçe verkaste. Zijn verblijf in Istanbul bleef beperkt tot een seizoen, want afgelopen zomer maakte hij de overstap naar Cagliari. Daar kwam hij niet verder dan vijf competitiewedstrijden, waarvan hij er drie vanuit de basis startte.