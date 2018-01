Van Persie oogst waardering met gebaar: ‘Dat maakt het toch iets hechter’

Bij Feyenoord is men gelukkig met de manier waarop Robin van Persie zich heeft geprofileerd in zijn eerste week na zijn komst van Fenerbahçe. De 34-jarige spits was woensdagavond in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht kort invaller en nodigde zijn teamgenoten een dag later uit voor een etentje. Giovanni van Bronckhorst is enthousiast over de plek die de routinier reeds inneemt in de selectie.

"De manier waarop hij zich binnen en buiten de lijnen presenteert is uitstekend", vertelt de Feyenoord-trainer vrijdag op een persconferentie, geciteerd door het Algemeen Dagblad. Van Persie trainde maandag voor het eerst mee met Feyenoord en werd twee dagen later door Van Bronckhorst opgenomen in de wedstrijdselectie van de titelverdediger voor het uitduel met FC Utrecht.

Nice team dinner. ???? Een bericht gedeeld door Robin van Persie (@robinvanpersie) op 25 Jan 2018 om 1:01 (PST)

De vedette werd in Stadion Galgenwaard negen minuten voor tijd bij een 1-1 tussenstand binnen de lijnen gebracht teneinde een doorbraak te forceren, maar slaagde er in de slotfase uiteindelijk niet meer in het scorebord in beweging te laten komen. Zondagmiddag wacht tegen ADO Den Haag mogelijk een nieuwe kans voor Van Persie, al benadrukt Van Bronckhorst de spits rustig te willen brengen. "Als je hem dan veel langer laat spelen dan een kwartier, doe je als staf alles verkeerd. Na Utrecht had hij geen kleine pijntjes of iets dergelijks. We zijn op de goede weg."

Het gebaar dat Van Persie donderdag maakte kon binnen de spelersgroep van Feyenoord rekenen op waardering. "Het is goed om op onze vrije dag met elkaar te zijn", vertelt Jeremiah St. Juste aan RTV Rijnmond. "De sfeer is goed, we zijn hecht met elkaar. Hij loopt al een paar dagen rond, maar zo'n etentje maakt het toch iets hechter. Of zijn aanwezigheid iets verandert? Niet echt, hij is heel relaxed. Hij past goed in de groep. Een goede jongen."