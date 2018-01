‘Engnek’ Veltman: ‘Waarschijnlijk wilde hij de headlines halen’

Joël Veltman werd na afloop van de wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord (2-0) door Jan Everse ‘de grootste engnek op de Nederlandse velden’ genoemd. De ex-trainer van onder meer PEC Zwolle en sc Heerenveen vond dat de aanvoerder van Ajax zich aanstelde toen Nicolai Jörgensen een overtreding op hem maakte en daar zijn tweede gele kaart voor kreeg. Veltman trekt zich niets aan van de kritiek op zijn persoon en neemt de uitspraken van Everse met een korreltje zout.

"Hij is de grootste engnek op de Nederlandse velden", reageerde Everse zondag bij FC Rijnmond. "Die heeft al zoveel spelers een kaart aangenaaid. Jörgensen raakte Veltman niet eens, want ze gingen er met z'n tweeën in. Ja, misschien dat 'ie hem half geschampt heeft. Daarna dook die ook nog even opzij, weet je wel."

"Natuurlijk heb ik zijn uitspraken meegekregen”, aldus Veltman vrijdag in gesprek met Ajax Life. “De taal die hij gebruikt vind ik jammer. Maar goed, iedereen mag zijn mening geven en zeggen wat hij wil hoor. Waarschijnlijk wilde hij de headlines halen of zo. Het doet verder echt vrij weinig met me."

Veltman maakt zich niet druk om de uitspraken van Everse. "Ja, Everse zal geen Ajax-supporter zijn, want anders zit je natuurlijk niet bij RTV Rijnmond. Alle Feyenoorders vielen zondag over mij heen en alle Ajacieden vonden het prima. Dat is altijd zo."