Labyad hakt knoop door: ‘Besloten dat ik bij FC Utrecht blijf’

Zakaria Labyad maakt het seizoen af bij FC Utrecht, zo laat hij weten in gesprek met Omnisport. De aanvallende middenvelder staat in de belangstelling van Ajax en heeft eerder aangegeven graag een stap hogerop te willen. Toch heeft hij besloten om bij Utrecht te blijven. "De club wil me heel graag behouden en ik heb altijd gezegd dat ik iets terug wil doen voor de club en de mensen die mij de kans hebben gegeven om hier te voetballen", aldus Labyad. Bekijk de video hieronder.