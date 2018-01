‘Ik voel de druk bij Feyenoord al tweeëneenhalf jaar, ik ben eraan gewend’

De positie van Giovanni van Bronckhorst bij Feyenoord is momenteel allesbehalve stabiel. De oefenmeester leidde de Rotterdammers vorig seizoen nog naar het kampioenschap in de Eredivisie, maar titelprolongatie lijkt reeds onmogelijk. Van Bronckhorst benadrukt in aanloop naar de competitiewedstrijd van zondagmiddag tegen ADO Den Haag dat het niet meer dan normaal is dat hij momenteel onder druk staat in De Kuip.

Feyenoord kwam met een nederlaag tegen Ajax (2-0) en een gelijkspel op bezoek bij FC Utrecht (1-1) niet overtuigend uit de winterstop en kijkt inmiddels tegen een achterstand van liefst zestien punten aan op koploper PSV "Ik voel de druk al tweeëneenhalf jaar, ik ben er aan gewend. Dat was in mijn spelersloopbaan ook het geval", wordt de trainer vrijdag tijdens zijn wekelijkse perspraatje geciteerd door RTV Rijnmond.

Van Bronckhorst hoopt het tij spoedig te kunnen keren met Feyenoord, maar is niet van plan af te wijken van zijn gebruikelijke aanpak. "Ik blijf hetzelfde doen als voorheen", vervolgt hij. "Feyenoord staat op een op positie die Feyenoord onwaardig is. We zijn niet blij met een vijfde plek. Ik heb vaker vaker gezegd dat wij te laag staan voor wie wij zijn en wat wij willen zijn."

De Feyenoord-trainer hoopt zondag tegen ADO te kunnen beschikken over Nicolai Jörgensen. De schorsing die de Deense spits overhield aan de Klassieker met Ajax zit er inmiddels op, maar het is niet uitgesloten dat hij nog dit weekend de overstap maakt naar Newcastle United, dat serieuze interesse heeft. "Ik wil het team bij elkaar houden, dat lijkt me duidelijk. Ik wil hem graag behouden voor de club, want het is een belangrijke speler. Ik weet dat er contact is, maar niet veel duidelijk hoe of wat", aldus Van Bronckhorst, die zegt te wachten op informatie van technisch directeur Martin van Geel.