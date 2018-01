Levenslang rijverbod dreigt voor ‘verslaafde’ aanvaller Excelsior

Jinty Caenepeel is in opspraak gekomen. De 21-jarige Belgische aanvaller van Excelsior riskeert een levenslang rijverbod, nadat hij in juli vorig jaar met cannabis in zijn lichaam achter het stuur plaats had genomen, zo meldt het Algemeen Dagblad.

Caenepeel, die dit seizoen vijftien keer in actie kwam voor Excelsior in de Eredivisie, legde een positieve test af, nadat een passant op 9 juli in Oostende bij de politie gemeld had dat er een cannabisgeur uit diens auto kwam. "Wij menen dan ook dat hij verslaafd is en lichamelijk ongeschikt moet worden verklaard om nog met de wagen te rijden", zo is het oordeel van de aanklager van de Brugse politierechtbank.

De aanvaller van Excelsior verklaarde aan de agenten dat hij al twee jaar lang wekelijks zou gebruiken. Zijn advocaat meent dat Caenepeel onder invloed van slechte vrienden zou staan. "Hij ging die dag met hen een joint roken op het strand en was kort daarvoor bloed gaan geven voor zijn zusje die leukemie heeft. Hij doet alles voor z’n gezin dat nog in Oostende woont en geeft hen volledige financiële ondersteuning. Op 24 juli vorig jaar tekende hij z’n contract bij Excelsior. Daar hanteert men een nultolerantie rond alcohol en drugs. De clubs testten hun spelers regelmatig. Hij gebruikt nu absoluut niet meer."