‘Ex-Feyenoorder traint mee met NAC Breda en tekent spoedig contract’

Mitchell te Vrede staat voor een terugkeer in de Eredivisie. De 26-jarige spits trainde vrijdagochtend mee met de selectie van NAC Breda en zal spoedig een contract tekenen met de promovendus, zo weet onder andere Voetbal International te melden.

Te Vrede zit sinds zijn vertrek bij het Turkse Boluspor in oktober zonder club en is derhalve transfervrij op te pikken door NAC, dat al langer op zoek is naar aanvallende versterkingen. De onderhandelingen tussen beide partijen zouden inmiddels in de afrondende fase zijn beland. Het competitieduel van zaterdagavond met VVV-Venlo komt vermoedelijk nog wel te vroeg voor de aanvaller.

Te Vrede keert zodoende na precies een jaar terug op de Nederlandse velden. Hij verruilde sc Heerenveen in januari 2017 voor Boluspor, maar bij die club werd zijn contract in oktober ontbonden. Te Vrede was in twaalf officiële wedstrijden voor de Turkse tweededivisionist goed voor twee doelpunten. Hij was in de Eredivisie eerder actief voor Feyenoord, Excelsior en AZ.

NAC kan de doelpunten momenteel goed gebruiken. Het elftal van Stijn Vreven is inmiddels afgezakt naar een zestiende plaats in de Eredivisie en komt dit seizoen bijzonder moeilijk tot scoren: negentien competitiewedstrijden leverden slechts twintig treffers op. Daarmee zijn alleen Roda JC Kerkrade en Sparta Rotterdam deze voetbaljaargang minder productief (respectievelijk achttien en vijftien doelpunten).