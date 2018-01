Verdediger FC Utrecht klaar met reserverol: ‘Als je dan wéér op de bank zit’

Giovanni Troupée is klaar met zijn reserverol bij FC Utrecht, zo geeft de verdediger aan in gesprek met het Algemeen Dagblad. De rechtsback, die volgens De Telegraaf in de belangstelling staat van onder meer Sampdoria, Hellas Verona, Benevento en Leeds United, wil meer speeltijd bij de Domstedelingen.

'Ik wil zo graag spelen, maar in de eerste seizoenshelft kwam het er steeds niet van. Dan krijg je een trainerswissel en hoop je op een nieuwe kans", vertelt de gefrustreerde Troupée. "Als je dan het eerste de beste duel tegen AZ wéér op de bank zit, frustreert dat. Ik heb in de winterstop doorgetraind en was klaar voor een kans in de basis."

De jonge verdediger moet momenteel zowel Sean Klaiber als Mark van der Maarel voor zich dulden in de pikorde. Met zijn invalbeurt tegen Feyenoord hoopt Troupée voor een ommekeer te zorgen; aan een vertrek denkt hij niet. "Of ik verhuurd zou willen worden? Zou kunnen, maar liefst speel ik hier en grijp ik bij Utrecht alsnog mijn kans. Ik voetbal hier al tien jaar, ik wil hier slagen."

Troupée zegt dat hij er wel weer klaar voor is om vaker te spelen: "In het verleden was dat niet altijd zo, maar ik heb er veel over gepraat met Erik ten Hag (ex-trainer, red.) en Jean-Paul de Jong. Ze leerden me gelijk scherp te zijn en mijn taak vanaf minuut één serieus te nemen. Ze hebben gelijk. Ik moet het laten zien in de speeltijd die me gegund is. Mijn kop laten hangen heeft geen enkele zin."