Back van Villarreal verdacht na openlijk wapenbezit in bordeel

De Spaanse politie doet onderzoek naar vermeend wapenbezit van Rúben Semedo, zo melden Las Provincias en persbureau EFE vrijdag. De verdediger van Villarreal zou afgelopen november in twee weekenden, toen de voormalig Portugees jeugdinternational geblesseerd was, tweemaal in het openbaar met een geweer gespot zijn in Valencia.

De 23-jarige verdediger zou volgens getuigen zowel in een nachtclub als in een bordeel met een vuurwapen hebben rondgelopen. De politie heeft Semedo zodoende ook gearresteerd en heeft vingerafdrukken en mugshots van hem genomen. Het geweer dat Semedo naar verluidt zou hebben gedragen, is tot op heden niet teruggevonden; de voetballer wacht zodoende het onderzoek op vrije voeten af.

De politie ontving eind vorig jaar verschillende klachten over het agressieve gedrag van de verdediger, maar de eigenaren van de twee gelegenheden zouden louter hebben beweerd dat de Portugees 'een goede cliënt' is. Villarreal, dat afgelopen zomer veertien miljoen euro neertelde voor de ex-speler van Sporting Portugal, wil niet inhoudelijk reageren zolang het onderzoek loopt en spreekt tot dusverre van een privésituatie.