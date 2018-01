‘Man City en Man United hebben iedereen daarmee uit het veld geslagen’

Manager Antonio Conte heeft meerdere malen aangegeven dat hij niet echt blij is met de aankopen van Chelsea de laatste tijd en zegt zelf te hopen op meer versterkingen. De clubleiding zou naar verluidt in onmin leven met de Italiaan, waarbij het verhaal gaat dat Conte binnenkort afscheid kan gaan nemen van Chelsea. Frank Lampard begrijpt de frustratie bij Conte wel.

"Manchester City en Manchester United hebben iedereen uit het veld geslagen aangaande het spenderen van geld de afgelopen twee jaar. Chelsea heeft de macht om mee te doen, maar dat is iets wat ze de laatste jaren niet hebben gedaan. Begrijp me niet verkeerd, ze hebben nog steeds veel besteed. Ze zijn niet opeens gestopt met het kopen van spelers. Maar andere clubs betalen veel meer", zegt Lampard.

"Ze moeten oppassen dat ze niet achterop raken. De manager is niet gelukkig en hij ziet dat zijn selectie erg dun is, te dun om op zoveel fronten mee te doen. Zijn gelijk is mijns inziens bewezen, want als je na de landstitel grote spelers als Diego Costa en Nemanja Matic verliest, moet je hevig investeren, simpelweg omdat iedere andere club dat ook doet", vervolgt de oud-middenvelder tegenover the Sun.

"Ik weet niet waar dit gedoe op de lange termijn naar gaat leiden, maar ik denk dat de manager en de club eens met elkaar om de tafel moeten zitten, zeker in de zomer, om alles op een rijtje te zetten", aldus Lampard, die benadrukt dat Chelsea Eden Hazard moet behouden: "Hij is de spil van de ploeg, de persoon waar alles om draaide de afgelopen anderhalf jaar. Chelsea moet proberen hem te behouden en moet een team om hem heen bouwen."