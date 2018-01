Deal Dortmund en Arsenal ‘verre van rond’: ‘Ik wil dat hij blijft’

Arsenal heeft zich deze week weten te versterken met Henrikh Mkhitaryan en naar verluidt zijn the Gunners ook nog bezig met het strikken van Pierre-Emerick Aubameyang van Borussia Dortmund. De onderhandelingen zouden echter moeizaam verlopen en Arsène Wenger erkent dat een deal allesbehalve snel is afgerond.

"Ik kan jullie verder niets vertellen. We hebben niets om aan te kondigen. Op het moment blijft alles zoals het is. We behouden onze spelers. We hebben Henrikh Mkhitaryan erbij gekregen en Alexis Sánchez verloren (aan Manchester United, red.). Of er nog wat anders gaat gebeuren? Op het moment weet ik het niet", zegt Wenger vrijdag op de persconferentie.

"Een deal is verre van rond", citeert onder meer Goal de Fransman. "Het is mogelijk dat we ons nog versterken met iemand, maar ik ga jullie geen naam geven." Olivier Giroud zou ook mogelijk betrokken worden in de overeenkomst, waarbij de spits zou gaan verkassen naar de Duitse topclub. Wenger ziet echter niets in een vertrek van zijn landgenoot naar BVB.

"Ik praat continu met hem. Hij heeft veel wedstrijden voor ons gespeeld en veel belangrijke doelpunten gemaakt. Hij is belangrijk voor ons, iedere speler bij ons heeft veel respect voor hem. Hij krijgt meer wedstrijden, dat beloof ik. Hij mag alleen vertrekken als er iemand voor in de plaats komt. Ik wil dat hij blijft. Als niemand komt, gaat niemand weg", besluit Wenger.