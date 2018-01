‘Geen idee wat precies de diagnose is, maar zijn seizoen is klaar’

Het seizoen van Warner Hahn zit er al op. Trainer Jurgen Streppel heeft vrijdag tegenover de Leeuwarder Courant bevestigd dat de doelman dit seizoen niet meer in actie komt voor sc Heerenveen. De keeper heeft in Spanje een zware schouderblessure opgelopen en die houdt hem voorlopig aan de kant. “Geen idee wat precies de diagnose is, maar zijn seizoen is klaar.”

Eerder dit seizoen raakte Hahn al geblesseerd aan zijn schouder, doordat hij een doelpunt tegen FC Groningen iets te uitbundig vierde. Hij stond negen wedstrijden aan de kant en maakte in november zijn rentree tegen Sparta Rotterdam. Op het trainingskamp ging het dus opnieuw mis. Vrijdagavond kiest Streppel tegen Sparta voor Martin Hansen onder de lat. “Hij heeft het goed gedaan", aldus Streppel. "Het is logisch dat we hem laten staan. Met hem en Wouter van der Steen hebben we twee prima keepers, met beiden hun eigen specifieke kwaliteiten.”

Streppel hoopt op drie punten tegen de hekkensluiter van de Eredivisie. De ploeg van trainer Dick Advocaat wacht na de winterstop nog op de eerste punten. Er werd verloren van Vitesse en Excelsior. “Het is een hard werkend elftal”, aldus Streppel. “Tegen Vitesse voetbalden ze de eerste helft prima. Tegen Excelsior hebben ze te weinig gekregen. We zullen het zelf moeten doen.”