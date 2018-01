‘Ik kan me herinneren dat Van Nistelrooij zei: ’Jezus, deze jongen is goed!‘’

René Meulensteen gold jarenlang als de rechterhand van Sir Alex Ferguson bij Manchester United en zodoende heeft de Nederlander veel talent de revue zien passeren. Ook Jesse Lingard heeft Meulensteen uitvoerig meegemaakt en in gesprek met Bleacher Report zegt hij dat ook de oudere spelers bij United onder de indruk waren van de jonge aanvaller.

"Ik kan me herinneren dat spelers al Ruud van Nistelrooij en Diego Forlan af en toe een kijkje kwamen nemen bij onze sessies. En toen ze Jesse zagen, zeiden ze allebei: ‘Jezus, deze jongen is goed!”, aldus Meulensteen, die het talent van de Engelsman durft te vergelijken met dat van Andrés Iniesta. "Toen ik met Jesse begon te werken, was hij klein, heel erg klein, maar had hij ook ongelooflijk veel energie en drive."

"Er zijn altijd twijfels, maar we hebben hard gewerkt met Jesse. We begonnen specifieke trainingen te geven, met de nadruk op zijn techniek. En hij floreerde. Bij iedere stap schetste ik zijn familie een toekomstbeeld. Dat Jesse net zoals Paul Scholes en Ryan Giggs kon worden, die beiden destijds in het eerste voetbalden. De familie wist altijd wel dat wij een plan met Jesse hadden."

“Ik zag ook veel gelijkenissen met het spel van Iniesta. Ik heb altijd geloofd dat Jesse de Engelse Iniesta was. Net als Iniesta vindt hij altijd de ruimte, beweegt hij altijd en is hij erg lichtvoetig. Het enige wat tot voor kort ontbrak, waren doelpunten. Maar nu scoort Jesse ook belangrijke goals. Mijns inziens kan je Jesse zo naar Barcelona laten vliegen en hem op de positie van Iniesta zetten. Hij doet het in de Premier League, wat nog moeilijker is dan in LaLiga."