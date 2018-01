Tete uit de basis gespeeld bij Lyon: ‘Ik snap de keuzes van de trainer’

Kenny Tete maakte in de eerste seizoenshelft een goede indruk bij Olympique Lyon. Nadat hij Ajax had verlaten, speelde hij zich in de basis bij zijn nieuwe werkgever. Na de winterstop moet de rechtsback echter genoegen nemen met een plek op de bank. De Braziliaan Rafael is hem voorbijgestreefd in de pikorde en dat is hard aangekomen bij de achtvoudig Oranje-international.

Lyon was onlangs met 2-1 te sterk voor koploper Paris Saint-Germain. Memphis Depay zorgde vlak voor tijd met een harde uithaal voor de winnende treffer. Tete keek toe vanaf de bank en terwijl de hele ploeg feest vierde, zat de ex-Ajacied met een dubbel gevoel. “Aan de ene kant was ik blij voor het team, maar aan de andere kant was het frustrerend voor mij dat ik niet speelde”, aldus Tete op de clubwebsite. Dat hij op de bank zat tegen PSG deed pijn, juist ook omdat hij in de eerste seizoenshelft het zo goed deed tegen de Franse grootmacht. Hij kwam toen als winnaar uit de strijd met Neymar. “Net als in de uitwedstrijd wilde ik laten zien wat ik kan, ook al speelde Neymar nu niet. Ik blijf hard werken op de training om mijn plek in het team te heroveren. Ik snap de keuzes die de trainer maakt.”

De 22-jarige Tete denkt dat hij sterker kan worden door de concurrentiestrijd met Rafael. “Onze onderlinge relatie is goed en professioneel. Het is goed om concurrentie te hebben, dat zorgt ervoor dat we allebei gedwongen worden om beter te worden”, aldus Tete, die tegen AS Monaco (2-3) in het Franse bekertoernooi mocht aantreden en sterk speelde. “Dat had ik echt even nodig. Ik was bovendien blij dat ik een assist gaf bij het doelpunt van Bertrand Traoré, met wie ik ook bij Ajax al speelde. Dat geeft me vertrouwen voor de toekomst. De trainer was ook tevreden over mijn spel.”