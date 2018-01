‘Concurrent Robben’: ‘Er is maar één andere optie voor mij: PSG’

Kingsley Coman staat sinds afgelopen zomer definitief onder contract bij Bayern München, nadat de Duitse topclub minimaal 21 miljoen euro betaalde aan Juventus. De 21-jarige vleugelaanvaller heeft dit seizoen met 26 wedstrijden al aardig wat duels achter de rug en ziet een vertrek bij Bayern niet zitten. Alleen een terugkeer bij Paris Saint-Germain zou Coman wel aantrekkelijk vinden.

De Fransman is een jeugdproduct van PSG, maar hij besloot zelf om Parijs in 2014 transfervrij te verlaten voor Juventus. "Als ik Bayern op een gegeven moment ga verlaten, dan moet ik alleen maar naar een nog grotere club gaan. Maar die club bestaat niet", zegt de vijftienvoudig Frans international, die tot medio 2023 vastligt in Beieren, in gesprek met BILD.

"Er is maar één andere optie voor mij: mijn favoriete club was Parijs (Paris Saint-Germain, red.), aangezien ik daar lange tijd heb gespeeld. Ik zal hier (bij Bayern München, red.) zeker de komende vijf of zes jaar zijn, maar ik kan niet zeggen dat ik over tien jaar, wanneer ik 31 jaar ben, hier nog steeds ben. Maar het is zeker dat ik hier nog wel voor langere tijd ben."

Coman ziet in landgenoot Franck Ribéry zijn mentor in München. "Franck heeft me altijd geholpen, me altijd advies gegeven zodat ik een betere speler kon worden en meer voor de ploeg kon betekenen. Ik zie hem niet als concurrent. Ik kan ook op de rechterflank spelen, dan zou Arjen Robben mijn concurrent zijn. Maar we mogen elkaar erg graag", besluit de Fransman.