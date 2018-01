Wenger erkent fout bij gemiste dopingcontrole Sánchez: ‘Niets te verbergen’

Arsenal en Manchester United zijn door de UEFA op het matje geroepen nadat Alexis Sánchez op de dag van zijn transfer naar the Red Devils een dopingcontrole had gemist. De Chileen was tijdens de routinecontrole naar Manchester gereisd en daar was de UEFA niet over ingelicht. Volgens Arsène Wenger heeft de ex-speler van Arsenal niets te verbergen en de Franse manager is ook niet bang voor eventuele sancties.

Teams van de UEFA reizen regelmatig naar clubs om controles uit te voeren. Een aantal spelers wordt gecontroleerd en dit keer was Sánchez aan de beurt. Hij was echter in Manchester om zijn transfer af te ronden. “Ik ben er vrij rustig onder”, zei Wenger vrijdag op de persconferentie. “We hebben niets te verbergen. We werken altijd zo goed mogelijk mee aan de dopingcontrole. Ik heb mezelf altijd sterk gemaakt voor meer dopingcontroles in het voetbal. Het belangrijkste is dat de intentie goed is. Het was zeker niet de intentie van Alexis om de controle te ontlopen.”

Omdat de Europese voetbalbond niet op de hoogte was gesteld van de absentie van Sánchez, bestaat de kans dat de speler en clubs een straf krijgen. “Het was een drukke en speciale dag voor hem. Er werd nog druk onderhandeld” ging Wenger verder. De coach denkt dat de fout bij Arsenal ligt. “Administratief gezien was het onze fout. Normaal gesproken proberen we al onze spelers beschikbaar te stellen en het zo goed mogelijk te coördineren. Het komt niet vaak voor. Soms is het lastig om een speler te lokaliseren.”