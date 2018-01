‘Er waren louter grote sterren, maar hij deed bij Barça exact dezelfde training’

Dick Advocaat heeft het roer bij Sparta Rotterdam overgenomen, maar tot op heden boekt de voormalig bondscoach van Oranje nog geen successen met de Eredivisionist. Een grote naam als trainer hoeft niet per se betekenen dat goede resultaten vanzelfsprekend zijn, zo weet Sparta nog met het aanstellen van Frank Rijkaard, die in 2001 oefenmeester van de Rotterdammers werd en degradeerde met de club.

"Er waren best wat grote namen naar Sparta gekomen, allemaal deden we dat omdat Rijkaard daar de trainer was. Het was bovendien een fantastische groep. We werkten goed met elkaar, er waren nooit problemen. Het enige minpuntje, en dan druk ik het voorzichtig uit, was dat we geen resultaten haalden", blikt Regi Blinker in gesprek met De Telegraaf terug op de tijd van Rijkaard bij Sparta.

De oud-voetballer zegt dat de trainingen onder Rijkaard prima waren. "Nee, nee, er was helemaal niks mis. Hij raakte ook niet in paniek, bleef na nederlagen altijd rustig. Iedereen vond het natuurlijk onbegrijpelijk dat we met Rijkaard als coach konden degraderen. Een jaar later was hij hoofdtrainer van Barcelona en speelde hij in de Champions League tegen mijn oude club Celtic."

Blinker werd uitgenodigd in Glasgow en ging de dag voor de wedstrijd kijken bij de training van de Catalaanse grootmacht. "Ronaldinho was daar de grote man, Lionel Messi kwam net bij de ploeg en er waren louter grote sterren. Wat denk je? Rijkaard deed exact dezelfde training als bij Sparta! Alleen ging het nu allemaal een paar stappen sneller… Ik vond dat zo geweldig om te zien."