Vertrek bij United ‘erg goed’: ‘Ik was niet blij met de beslissing van Mourinho’

Henrikh Mkhitaryan verkaste deze week van Manchester United naar Arsenal en volgens Artur Petrosyan, bondscoach van Armenië, is de overstap van de creatieveling zeer positief. Petrosyan zag dat Mkhitaryan niet op zijn plek zat onder José Mourinho en baalt van het feit dat de Portugees weinig beroep op de middenvelder heeft gedaan de afgelopen tijd.

"We zijn erg blij met zijn transfer, weg van Manchester United. Zijn manier van spelen past beter bij Arsenal. Ik heb de indruk dat Henrikh een probleem had met de manager. Bij Arsenal zal het anders zijn, een andere situatie. Er zal in defensief opzicht minder van hem gevraagd worden. Arsène Wenger wil zijn spelers beter voetbal laten spelen. Wenger is beter voor Henrikh", aldus de bondscoach, geciteerd door the Telegraph.

"Hij was altijd al een van de beste spelers in de Premier League, maar onder deze manager, Wenger, zal hij nog sterker worden", vervolgt Petrosyan, die aangeeft dat hij regelmatig contact had met Mkhitaryan toen hij bij United voetbalde en nooit contact had met Mourinho. "Ik was niet blij met de beslissing van Mourinho om hem niet te laten spelen bij de club."

"Maar het is zijn ploeg en hij weet wat hij wil. Ik baalde dat Mkhitaryan de laatste wedstrijden niet speelde. Het is erg goed dat hij is vertrokken. De fans van Manchester United hielden in ieder geval van hem. Ik denk dat dat betekent dat hij wel iets voor de club heeft betekend", aldus de keuzeheer, die ook al prijsgaf dat Mkhitaryan in maart sowieso wordt opgeroepen voor de vriendschappelijke wedstrijd tegen Litouwen.