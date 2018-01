Mourinho sneert naar City: ‘Ze zijn zo mooi, zo oranje, zo rond, zo vol sap’

Manchester United wist zich deze week te verzekeren van de diensten van Alexis Sánchez door een ruildeal met Arsenal aan te gaan. Vrijdagavond, in een wedstrijd tegen Yeovil Town in het kader van de FA Cup, kan de aanvaller zijn debuut maken voor the Red Devils. Manager José Mourinho zegt dat United niet per se meer geld bood dan andere clubs om Sánchez binnen te halen.

"Ik weet dat, als andere clubs hem niet hebben gehaald, het geen kwestie van geld was. Zeker weten. Het is geen financiële kwestie. Als je de cijfers analyseert; Manchester City heeft meer geld gespendeerd dan wij. Chelsea ook. Zelfs Everton heeft meer geld uitgegeven dan wij. Ik denk niet dat dat het probleem is voor die clubs", aldus Mourinho, geciteerd door verschillende Engelse media.

"Alexis kon overal naartoe. Hij had heel veel keus. Hij besloot hierheen te gaan en je zou hem moeten vragen waarom." Josep Guardiola zei eerder dat Manchester City niet wilde voldoen aan de salariseisen van Sánchez en daarom niet is gekomen, maar Mourinho vindt dit een zure kijk op de situatie: "Alexis doet me een beetje denken aan een metafoor. Als je een boom ziet met geweldige sinaasappelen helemaal bovenin de boom en je die niet kan bereiken."

"Je zegt dan: 'Oh, ik kan de lager hangende sinaasappelen pakken, omdat ik de bovenste niet leuk vind.’ Maar je vindt de bovenste wél leuk. Ze zijn zo mooi, zo oranje, zo rond, zo vol sap, maar je kan ze niet bereiken, dus zeg je: 'Ik wil daar niet naartoe' of 'Ik vond ze niet leuk, ik heb liever die andere.' Aan dat verhaal doet dit me denken", besluit Mourinho.