Vrijdag, 26 Januari 2018

Shanghai Shenhua hoopt Barcelona te verleiden

Swansea City en Sevilla zijn het eens over een tijdelijke transfer van Roque Mesa. The Swans telden afgelopen zomer miljoenen neer om de middenvelder over te nemen van Las Palmas. (Marca)

Juventus heeft Pietro Pellegri in huis gehaald. De Italiaanse landskampioen gaat Genoa twintig miljoen euro betalen; laatstgenoemde club gaat de jongeling tot aan het eind van het seizoen nog huren. (La Stampa)

Shanghai Shenhua heeft een nog onbekende transfersom op tafel gelegd bij Barcelona. De Chinese club wil graag Andrés Iniesta inlijven, maar de Catalanen zijn niet happig op een vertrek van de Spanjaard. (Marca) De Chinese club wil graag Andrés Iniesta inlijven, maar de Catalanen zijn niet happig op een vertrek van de Spanjaard.

Daniel Sturridge staat in de belangstelling van West Ham United. De Engelse club wil de spits van Liverpool graag huren, maar Internazionale en AS Roma willen de aanvaller eveneens tijdelijk inlijven. (The Sun)

Chris Coleman is niet onder de indruk van Robbin Ruiter. De keeper steekt niet in goede vorm en daarom wil Sunderland zich versterken met Leeds United-keeper Andy Lonergan. (The Yorkshire Evening Post)