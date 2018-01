Ron Jans: ‘Zij zal het in deze ronde bij FC Groningen niet worden’

FC Groningen maakte deze week het zomerse vertrek van Ernest Faber bekend. Beide partijen hadden dezelfde gedachte om een andere weg te willen inslaan. Technisch manager Ron Jans wil nog niet al te veel prijsgeven over de zoektocht van de noorderlingen naar een nieuwe coach.

De namen van Erwin Koeman en Danny Buijs deden inmiddels de ronde, terwijl Jans ook onder de indruk is van vermeende kandidaten als Henk Fraser, 'hij heeft zich bewezen', en Maurice Steijn, 'hij doet het heel goed'. Ook de naam van bondscoach Sarina Wiegman van de Oranjevrouwen kwam voorbij. "Ik denk dat het voor ons nog iets te vroeg is, maar ik zie het in de toekomst zeker gebeuren dat een vrouw hoofdtrainer wordt in de Eredivisie", stelt Jans in gesprek met het Dagblad van het Noorden.

"De vraag is of wij dat nog mee gaan maken, maar in de Bundesliga zie je toch ook al vrouwelijke scheidsrechters. Ik kan Wiegman aardig inschatten. Ik heb veel waardering voor de manier waarop zij werkt, maar zij zal het in deze ronde bij FC Groningen niet worden." Jans vindt een goede balans tussen een hoofdtrainer en de eveneens nieuw aan te stellen assistent tevens belangrijk. "Als de een jong en onervaren is, mag de ander wel wat ouder en meer door de wol geverfd zijn. Ik vind dat PEC Zwolle het bijvoorbeeld heel goed heeft gedaan met Dwight Lodeweges als assistent van John van 't Schip."

Faber is bezig aan zijn tweede seizoen bij FC Groningen. Ook assistent-coach Marcel Groninger vertrekt. Werder werkte Faber als assistent bij PSV en was hij hoofdtrainer van FC Eindhoven en NEC. In maart 2016 bereikte de eenmalig international een akkoord over een contract voor twee jaar bij FC Groningen, waar hij Erwin van de Looi opvolgde.