Ronaldo strijdlustig ondanks teleurstelling: ‘Dan is het een ongelooflijk jaar'

Cristiano Ronaldo zegt dat Real Madrid een succesvol jaar achter de rug heeft als het de Champions League weet te winnen. Momenteel presteert de Koninklijke erbarmelijk: Real staat negentien punten achter op koploper Barcelona in LaLiga en werd deze week uitgeschakeld door Legánes in de Copa del Rey. De Portugees blijft echter hoop houden.

"Als we de Champions League kunnen winnen aan het eind van dit seizoen, dan zal het een ongelooflijk jaar zijn", zegt de sterspeler tegenover Dongqiuidi. "We zijn niet goed begonnen in LaLiga en we zijn natuurlijk teleurgesteld, niemand is hier blij mee. Maar we moeten nu hard werken voor de Champions League, want dat is de belangrijkste trofee voor ons."

"Het zal moeilijk voor ons gaan worden in LaLiga. Maar we mogen niet opgeven. Ook al hebben we veel punten verloren sinds de start van het seizoen. We moeten hard blijven werken", vervolgt Ronaldo, die eind vorig jaar zijn vijfde Ballon d'Or in ontvangst nam. "Ik ben niet door die prijs geobsedeerd, want ik had niet eens verwacht dat ik er vijf zou winnen."

"Maar het is wel mooi, natuurlijk. Ik en Lionel Messi hebben de laatste tien jaar de Ballon d'Or eerlijk verdeeld”, aldus Ronaldo, die ook nog even vooruit kijkt naar het WK in Rusland. De routinier denkt niet dat Portugal tot de favorieten behoort: "Duitsland, Spanje, Brazilië, Frankrijk en Argentinië zijn de favorieten. Ook al hoort Portugal niet bij de favorieten, moeten we wel ervoor vechten. En dat gaan we doen ook."