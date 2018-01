‘Frivole’ Coutinho imponeert direct: ‘We hebben hoge verwachtingen’

Philippe Coutinho maakte deze winter de langverwachte overstap van Liverpool naar Barcelona en donderdagavond debuteerde de Braziliaan in het shirt van de Catalanen in de gewonnen kwartfinale van de Copa del Rey tegen Espanyol (2-0). Ernesto Valverde is blij met de komst van de creatieveling en ziet in Coutinho een 'absolute topspeler', zo erkent hij na afloop van het duel.

"We hopen dat hij zich makkelijk aanpast, maar dat is bij frivole jongens vaak geen probleem. Hij vroeg direct en vaak om de bal, en iedere keer als hij in de buurt van de zestien meter van Espanyol kwam, zorgde hij voor gevaar. We hebben hoge verwachtingen van hem, hij gaat van grote waarde zijn", citeren verschillende Spaanse media de trainer van de grootmacht.

Coutinho zelf was ook tevreden met zijn invalbeurt: "Het was een speciale dag voor mij, want dit waren mijn eerste minuten voor de club. Het was een geweldige avond, ik ben ongelooflijk blij met hoe de fans mij hebben verwelkomd. Ik was een beetje nerveus en vond het spannend, omdat het een grote club is. Maar de wijze waarop iedereen mij welkom heette, heeft mij relaxed gemaakt."

Valverde ging na de gewonnen wedstrijd ook kort in op de malaise bij aartsrivaal Real Madrid, dat door Léganes werd uitgeschakeld. "Je kunt in de Copa del Rey geen slechte dag hebben, want dan ben je klaar. Espanyol deed het eigenlijk net zo goed als Leganés. En als wij de wedstrijd vervolgens niet beslissen, dan loop je altijd een risico. Dat hebben we gelukkig weten te voorkomen. Zinédine Zidane heeft veel bewerkstelligd bij Real en hij verdient onze respect."