FC Twente houdt nieuws over miljoenentransfer Quincy Promes in de gaten

Voor FC Twente zou een miljoenentransfer van Quincy Promes een financiële meevaller betekenen, zo schrijft De Telegraaf vrijdag. De Tukkers verkochten de aanvaller in 2014 voor 11,5 miljoen euro aan Spartak Moskou en bedongen destijds bij die deal een doorverkooppercentage van vijf procent over de winst.

Volgens Sky Sports is Promes uitgevoetbald in Rusland en wil hij dolgraag acteren in de Premier League. Spartak wil echter geen afscheid nemen van de 26-jarige Oranje-international; alleen een bod in de buurt van 34 miljoen euro is acceptabel voor de Russische topclub. Een dergelijk transferbedrag zou betekenen dat FC Twente een bedrag van ongeveer 1,1 miljoen euro tegemoet kan zien.

Mauricio Pellegrino vertelde donderdag dat de clubs nog geen akkoord hebben over een transfersom. "We wachten op een antwoord. We hebben nog zes dagen om erachteraan te gaan en we blijven ervoor werken", gaf de manager van Southampton aan. "We zullen zien waar het toe leidt. Hij is een belangrijke speler en een type waarnaar we op zoek zijn. We hebben hem vaak bekeken. We zullen er tot het laatste moment voor gaan, maar de transfermarkt is niet makkelijk."

Nail Izmailov, waarnemend voorzitter van de Raad van Bestuur van Spartak, zei eerder in gesprek met RT dat hij liever ziet dat Promes nog even bij de club blijft: "Hij moet niet vertrekken, momenteel niet. Ik zou het niet leuk vinden als het kampioensteam van vorig seizoen wordt ontmanteld, want ze kunnen de resultaten van vorig seizoen evenaren en zelfs overtreffen." In het contract van Promes, die tot 2021 vastligt, zou overigens een gelimiteerde transfersom van 37,5 miljoen euro zijn opgenomen.