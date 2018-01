Danny Blind: ‘Hij heeft dan echt wekelijks betere tegenstanders nodig’

Matthijs de Ligt wordt nu al gevolgd door Bayern München en Barcelona, maar de vraag is of de achttienjarige verdediger van Ajax klaar is voor de crème de la crème van de voetbalwereld. Kees van Wonderen, bondscoach van Nederland Onder-17, maakte De Ligt de voorbije jaren van dichtbij mee. "De Ligt heeft een profiel dat razend interessant is. Hij kan voetballen én verdedigen. Die combinatie zoekt elke topclub."

Van Wonderen omschrijft De Ligt als iemand die sowieso als persoon uit het goede hout is gesneden. "Die eigenschap gaat hem helpen op weg naar de top", verzekert de oefenmeester vrijdag in het Algemeen Dagblad. Danny Blind ziet De Ligt in de toekomst, bijvoorbeeld over anderhalf jaar, de 'logische' overstap naar een topclub maken. "Dat is jammer voor de Eredivisie, maar dan heeft hij echt wekelijks betere tegenstanders nodig", benadrukt de voormalig bondscoach van het Nederlands elftal.

"Niet alleen af en toe in Oranje, of tijdens een Europa Cup-wedstrijd", vervolgt Blind, die De Ligt liet debuteren in Oranje. "Het fysieke plaatje bij hem is helemaal compleet. Dat hij zo groot en sterk is, zit natuurlijk in de genen, maar hij gaat er wel op de juiste manier mee om." Er valt hoe dan ook nog genoeg te verbeteren, weet ook Blind. "Je ziet dat hij soms wel heel gretig het duel aangaat. Daar moet hij betere keuzes in maken. Sommige situaties vragen om meer rust."

In opbouwend opzicht kan De Ligt ook vorderingen maken. "Ook daarin kan hij de komende periode gestaag groeien, om helemaal klaar te zijn voor de top. Ik heb geen reden om te betwijfelen of hij daar op termijn terechtkomt." Wim Jonk kent De Ligt goed uit zijn periode als hoofd opleidingen van Ajax. "Hij is echt ver voor zijn leeftijd. Hij kan de absolute top zeker halen. Hij weet precies wat hij moet verbeteren en daar is hij dagelijks mee bezig."