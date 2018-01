Ajax ziet af van bijna drie miljoen euro aan bonus na standpunt van Napoli

Ajax kon aan de aanstaande transfer van Amin Younes naar Napoli een bedrag van 7,8 miljoen euro overhouden. Volgens De Telegraaf kiest de Amsterdamse club er bewust voor om genoegen te nemen met 'slechts' vijf miljoen euro.

Ajax en Napoli kwamen, mondeling, tot overeenstemming over een transfersom van vijf miljoen euro én eenvoudig te incasseren prestatiebonussen van 2,8 miljoen euro. De club uit de Serie A was echter bereid om het transferbedrag in één keer over te maken, in plaats van in drie termijnen. Ajax zag daarom af van de bonussen, zo stelt het dagblad.

Ajax kon Younes afgelopen zomer voor dertien tot vijftien miljoen euro aan Schalke 04 verkopen, maar verleende geen medewerking. Deze maand toonden tal van clubs interesse en was Swansea City zelfs bereid om tien miljoen euro te betalen. Younes had zijn zinnen echter op een transfer naar Napoli gezet.

"Als je bij Ajax weggaat, moet je naar een club die bijna hetzelfde speelt. En voor mij is Napoli het Ajax van de Serie A", verklaart Younes. "Het elftal speelt attractief en voor mijn gevoel is Napoli net zo’n warme club als Ajax. Natuurlijk moet ik aan het nieuwe land en de andere taal wennen, maar veel zal hetzelfde zijn als bij Ajax."