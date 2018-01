‘Ik werk nog liever op mijn boerderij dan dat ik trainer van Barcelona word’

Mauricio Pochettino wordt al maanden met het trainerschap van Real Madrid in verband gebracht. De magie tussen het sterrenensemble van los Merengues en Zinédine Zidane lijkt te zijn uitgewerkt; de achterstand op Barcelona in LaLiga bedraagt op dit moment liefst negentien punten, streekgenoot Leganés was afgelopen week een maatje te groot in de kwartfinales van de Copa del Rey en dus blijft nu al alleen de Champions League over.

Pochettino weigert een functie in het Santiago Bernabéu uit te sluiten. "Daar kan ik heel duidelijk in zijn. Ik zal nooit trainer van Barcelona of Arsenal worden, omdat ik mezelf heel erg identificeer met Espanyol en Tottenham Hotspur", zo benadrukt de Argentijn, die sinds medio 2014 voor de selectie van de Londenaren staat en daarvoor zowel speler als trainer van de club uit Barcelona was.

"Ik ben opgegroeid met Newell's Old Boys en zal nooit trainer van Rosario Central worden. Ik werk nog liever op mijn boerderij in Argentinië dan dat ik trainer van Barcelona, Arsenal of een andere bepaalde club word. Mijn betrokkenheid jegens Tottenham is immens. Ik werk alsof ik hier heel mijn leven zal werken. Maar uiteindelijk is het net als met voetballers. Je weet nooit wat er kan gebeuren. Er zijn veel geruchten."

Pochettino ondertekende in mei 2016 een nieuw contract met Tottenham, tot de zomer van 2021. "Morgen kan voorzitter Daniel Levy een slechte dag hebben en zeggen: 'Ik ga Mauricio ontslaan'", beseft de Argentijn. "En dan ben ik zo stom geweest om te zeggen dat ik daar en daar niet zal werken. Je weet het nooit in de voetballerij. Dat is het probleem. Het is allemaal erg onsamenhangend."