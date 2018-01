‘’Nee‘ zeggen tegen die club was een keuze van Ajax en niet mijn fout’

Amin Younes is Ajax dankbaar voor het vertrouwen in de voorbije jaren. De aanvaller ondergaat vrijdagmorgen een medische keuring bij Napoli, waarna hij een contract tot medio 2023 zal ondertekenen. Younes vertrekt met een dubbel gevoel, omdat hij niet tevreden kan zijn over het laatste half jaar. "De positieve ervaringen winnen het van de teleurstelling", benadrukt Younes vrijdag echter in gesprek met De Telegraaf.

"Ze hebben me als relatief onbekende speler uit Duitsland gehaald en me de kans gegeven. Ik heb alles gedaan om de club veel terug te geven en vooral in de Europa League-wedstrijden tegen Schalke 04 en Olympique Lyon is dat gelukt." Woensdag kwam zijn transfer naar Napoli in een stroomversnelling en reed hij samen met zijn zaakwaarnemer Nicola Innocentin naar directeur spelersbeleid Marc Overmars.

"We hebben aangegeven dat de mogelijkheid er voor me was om naar Napoli te gaan, dat die club een faire prijs wilde betalen en dat ik die transfer graag wilde maken." Ajax ging akkoord met een transfersom van vijf miljoen euro. "Afgelopen zomer kon Ajax dertien tot vijftien miljoen verdienen, maar ’nee’ zeggen tegen die geïnteresseerde club (Schalke 04, red.) was een keuze van de club en niet mijn fout. Ik ben blij dat er alsnog een mooi bedrag op tafel is gekomen."

Younes ambieerde afgelopen zomer al een transfer. Achteraf gezien was het beter geweest als de club medewerking had verleend. "Door de korte vakantie, het leed rond Appie Nouri en de weigering van Ajax me te laten gaan, was het een moeilijke tijd. Ik was niet meer in dezelfde goede mood als de twee jaar daarvoor en dat was aan mijn spel te zien. Soms heb je maar één keer de kans naar een grote club te gaan. En als jij niet gaat, gaat iemand anders."