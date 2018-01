‘Feyenoord verwijst ook tweede bod op Jörgensen naar prullenbak’

Feyenoord heeft ook het tweede bod van Newcastle United op spits Nicolai Jörgensen afgewezen, zo meldt Voetbal International donderdagavond laat. Eerder deze week ging Feyenoord niet akkoord met een bod van naar verluidt ongeveer vijftien miljoen euro. De Rotterdammers zouden bijna 23 miljoen euro verlangen voor de aanvaller, die tot medio 2021 op de loonlijst staat.

Jörgensen,27 jaar, speelt sinds anderhalf jaar bij Feyenoord, dat destijds 3,5 miljoen euro betaalde om de spits over te nemen van FC Kopenhagen. Met 21 treffers in zijn eerste seizoen werd Jörgensen topscorer van de Eredivisie en leidde hij Feyenoord naar de eerste landstitel in achttien jaar. Deze voetbaljaargang maakte hij in veertien competitieduels zeven goals voor de huidige nummer vijf van de Eredivisie.

“Ik weet dat er interesse is, maar heb nog niet van Martin van Geel gehoord dat er onderhandelingen zijn. Je weet dat er in deze fase van de transferwindow veel kan gebeuren. We zullen daarom af moeten wachten wat de komende dagen gaan brengen”, zei trainer Giovanni van Bronckhorst woensdagavond na de 1-1 remise bij FC Utrecht. "Je bent altijd afhankelijk van de markt. Zeker als een Engelse club geïnteresseerd is kan het snel gaan."