Younes: ‘De fans van Ajax zullen altijd een plekje in mijn hart hebben’

Amin Younes ondergaat vrijdagmorgen een medische keuring bij Napoli, zo melden diverse Italiaanse media donderdagavond laat. Ajax bereikte eerder deze week een akkoord met de Serie A-club over een transfersom van vijf miljoen euro. Zodra de Duits international de medische keuring heeft doorstaan, zet hij zijn handtekening onder een contract tot medio 2023 met i Partenopei.

"Dit is een droom die uitkomt", liep Younes in gesprek met lokale media vooruit op zijn transfer naar het Stadio San Paolo. "Ik ben heel gelukkig. De onderhandelingen verliepen moeizaam. Ajax wilde mij deze maand niet kwijt. Er waren bovendien veel geruchten over een transfer naar een andere club, maar mijn eerste keus was van begin af aan Napoli. Deze club past bij mijn ambities."

Ajax nam Younes medio 2015 voor ongeveer tweeënhalf miljoen euro over van Borussia Mönchengladbach en zag de aanvaller sindsdien in 96 officiële wedstrijden tot 17 doelpunten en 24 assists komen. Younes speelde zich vorig jaar zelfs in de nationale ploeg van Duitsland, waarmee hij de Confederations Cup in Rusland wist te winnen. Hij raakte bij Ajax onlangs echter zijn basisplaats kwijt aan Justin Kluivert.

"De fans van Ajax zullen altijd een plekje in mijn hart hebben. Ze hebben mij altijd fantastisch behandeld." Volgens De Telegraaf gaat Ajax nog deze maand een poging wagen om een vervanger van Younes aan te trekken. De kans is groot dat dat Zakaria Labyad van FC Utrecht wordt.