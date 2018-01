Barcelona poetst nederlaag uit heenduel weg en bereikt halve finales

Barcelona heeft zich donderdag voor de halve finales van de Copa del Rey geplaatst, net als Leganés, Valencia en Sevilla eerder deze week. Het team van Ernesto Valverde zegevierde in eigen huis met 2-0 over stadsgenoot Espanyol, dat een week geleden voor eigen publiek nog met 1-0 had gewonnen. Philippe Coutinho maakte twintig minuten voor tijd zijn officiële debuut voor Barcelona, als vervanger van Andrés Iniesta.

Barcelona had slechts 24 minuten nodig om voor de ommekeer in de tweestrijd te zorgen. Het team van Valverde legde vanaf de eerste minuut veel intensiteit in het spel en dat resulteerde al vrij snel in de openingstreffer, na acht minuten. Na een perfecte voorzet van Aleix Vidal kopte Suárez de bal van dichtbij achter Pau López: 1-0.

Een kwartier later verscheen de 2-0 op het scorebord. Messi zette goed door na een individuele actie en zag hoe zijn door Naldo van richting veranderde inzet eveneens achter López belandde. Het zeer verdedigend ingestelde Espanyol kwam ook in het restant van het eerste bedrijf amper in de buurt van het doelgebied van Jasper Cillessen.

Barcelona domineerde ook na rust, maar moest tegelijkertijd oppassen voor de snelle tegenaanvallen van Espanyol. Met de rappe invaller Leo Baptistao in de gelederen oogde het bezoek gevaarlijker dan in de eerste helft. Het was echter aan López te danken dat een krachtige inzet van Messi net niet tegen de touwen verdween.

Het uitblijven van een derde doelpunt van Barcelona zorgde ervoor dat het tot de laatste seconden spannend bleef, ook al hadden de Catalanen dik zeventig procent balbezit. Zo miste een omhaal van Gerard Moreno precisie om Cillessen te verschalken. Aan de andere kant van het veld keerde López eerst een inzet van Suárez en daarna de rebound van Ivan Rakitic en stond de paal een kopbal van Messi in de weg. Het was de 31e keer, in 33 officiële duels, dat Barcelona dit seizoen het aluminium trof.