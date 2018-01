Mourinho over Ronaldo: ‘Madrid staat in brand, ik gooi geen olie op het vuur’

De geruchten over een terugkeer van Cristiano Ronaldo bij Manchester United doken donderdag weer op. Volgens AS is de Portugees nog altijd niet blij dat hij geen salarisverhoging heeft gekregen, ondanks dat voorzitter Florentino Pérez van Real Madrid dit had beloofd. Ronaldo zou azen op een vertrek en wil naar verluidt terugkeren op Old Trafford.

José Mourinho, de trainer van Manchester United, vindt niet dat hij openlijk moet ingaan op de geruchten. De oefenmeester werkte in Madrid drie seizoenen samen met Ronaldo. Hij houdt de verrichtingen van de Koninklijke nog altijd scherp in de gaten. "Met de situatie bij Real Madrid van dit moment ben ik de laatste die olie op het vuur moet gooien. Madrid staat in brand: de resultaten zijn niet goed. Ik heb er drie jaar gewerkt en ik gaf om de club", vertelt Mourinho aan de Daily Mail.

Wel geeft hij toe dat zijn landgenoot welkom zou zijn. "Cristiano is het type speler dat iedere trainer en club wil hebben, maar Zinédine Zidane en Real Madrid zullen hem behouden. Dat is mijn gevoel", aldus Mourinho. Ronaldo mag volgens de Spaanse pers alleen vertrekken als Neymar zijn plek gaat innemen. De Braziliaan zou overwegen om Paris Saint-Germain alweer te verlaten. De clubleiding van Real Madrid zou al meermaals hebben gesproken met de entourage van Neymar.