FC Twente en PSV kunnen bijzonder record van De Klassieker evenaren

Na de gelukkige overwinning op Heracles Almelo wacht PSV opnieuw een uitwedstrijd. De koploper van de Eredivisie gaat op bezoek bij nummer vijftien FC Twente. Eerder dit seizoen eindigde de onderlinge wedstrijd nog in een spectaculaire 4-3 overwinning voor PSV. Opta blikt vooruit op het duel in het Philips Stadion, zaterdagavond vanaf 19.45 uur.

O PSV is al 9 Eredivisie-wedstrijden ongeslagen tegen FC Twente en was 26 keer trefzeker in deze 9 duels (gemiddeld 2,9 goals per ontmoeting).

O Alleen De Klassieker (38 keer) eindigde vaker gelijk in de Eredivisie dan duels tussen Twente en PSV (37); de ontmoeting van vorig seizoen in Enschede eindigde in 2-2.

O Twente is zonder zege in de laatste vijf thuiswedstrijden in de competitie, de langste reeks van de Tukkers sinds maart 2013 (toen zes thuisduels zonder overwinning).

O FC Twente speelt zijn 1750ste Eredivisiewedstrijd en wordt de vijfde club met deze mijlpaal, na Ajax, Feyenoord, PSV en Sparta Rotterdam.

O Oussama Assaidi, die zijn Eredivisie-debuut maakte tegen PSV (met De Graafschap, 24 oktober 2008), was direct betrokken bij de laatste vier competitietreffers van Twente (twee goals, twee assists).

O Mounir El Hamdaoui, die in elf Eredivisieduels tegen PSV één keer scoorde, was in zijn laatste twaalf Eredivisie-wedstrijden ondanks 35 schoten maar eenmaal trefzeker.

O PSV heeft sinds 2 februari 2014 (2-0 verlies bij RKC Waalwijk) niet meer verloren van een ploeg die bij aanvang van de speeldag in het rechterrijtje stond (59 zeges, 11 keer gelijk).

O Geen team scoorde dit seizoen vaker met het hoofd dan PSV (zeven keer, gelijk met Feyenoord), terwijl FC Twente van alle teams juist de meeste kopgoals tegen kreeg (zeven).

O PSV is nog één tegentreffer verwijderd (22 in totaal) van het het aantal Eredivisie-treffers dat de Eindhovenaren in het hele seizoen 2016/17 incasseerden (23).

O Luuk de Jong, die vorige week zijn honderdste Eredivisie-goal maakte, scoorde enkel in het Philips Stadion vaker in Eredivisie-verband (30) dan in De Grolsch Veste (29).