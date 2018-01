Idrissi voelde zich in de steek gelaten: ‘Soms ben je even de sjaak’

Oussama Idrissi maakte een week geleden de overstap van FC Groningen naar AZ. In zijn laatste maanden bij Groningen had de aanvaller 'gewoon' een basisplaats, maar eind oktober was hij één wedstrijd disciplinair geschorst. Idrissi hield een vervelende nasmaak over aan die schorsing en voelde zich in de steek gelaten.

Mensen die Idrissi persoonlijk kennen, vertelt hij aan het Noordhollands Dagblad, weten dat hij een 'goeie gozer' is. "Een transparante jongen. Dat er een keer iets kleins gebeurt en dat dat dan zo uitvergroot wordt, so be it. Dat is ook een beetje hoe de media werken. Wat er gebeurde, was een lachertje", vertelt de 21-jarige buitenspeler, die werd geschorst na een emotionele uitbarsting op het veld.

"Ik zat er wel mee dat Groningen dat toen zo deed. Ik heb altijd hard gewerkt, heb de club altijd op een positieve manier naar buiten gebracht en heb de club nooit tekortgedaan. Dus op dat moment voelde ik me wel een beetje in de steek gelaten", geeft hij toe. Als voetballer is het volgens Idrissi echter belangrijk om incasseringsvermogen te hebben. "Soms gebeurt er iets op een verkeerde plek op een verkeerd moment en ben je even de sjaak. Dan moet je op de blaren zitten."