Southampton gaat vol voor Quincy Promes: ‘Hebben nog zes dagen’

In de slotdagen van de winterse transfermarkt ligt voor Quincy Promes een transfer in het verschiet. Southampton heeft het voorzien op de aanvaller van Spartak Moskou, zo bevestigt trainer Mauricio Pellegrino donderdagavond. Of Southampton erin zal slagen om Promes binnen te hengelen, durft Pellegrino nog niet te voorspellen.

Naast Southampton zou ook onder meer Liverpool azen op de diensten van Promes, maar the Saints lijken het meest concreet. Volgens Sky Sports is Promes uitgevoetbald in Rusland en wil hij dolgraag acteren in de Premier League. Spartak Moskou wil echter geen afscheid nemen van de Oranje-international; alleen een bod in de buurt van 34 miljoen euro is acceptabel voor de Russische topclub.

Pellegrino vertelt donderdag dat beide clubs nog geen akkoord hebben over de transfersom. "We wachten op een antwoord. We hebben nog zes dagen om erachteraan te gaan en we blijven ervoor werken", geeft hij aan. "We zullen zien waar het toe leidt. Hij is een belangrijke speler en een type waarnaar we op zoek zijn. We hebben hem vaak bekeken. We zullen er tot het laatste moment voor gaan, maar de transfermarkt is niet makkelijk."

Nail Izmailov, waarnemend voorzitter van de Raad van Bestuur van Spartak, zei eerder in gesprek met RT dat hij liever ziet dat Promes nog even bij de club blijft: "Hij moet niet vertrekken, momenteel niet. Ik zou het niet leuk vinden als het kampioensteam van vorig seizoen wordt ontmanteld, want ze kunnen de resultaten van vorig seizoen evenaren en zelfs overtreffen."

De 25-voudig international van het Nederlands elftal maakte in de zomer van 2014 voor minimaal 11,5 miljoen euro de overstap naar Spartak. De ex-speler van onder meer FC Twente heeft in de Russische hoofdstad nog een contract tot de zomer van 2021 en daarin zou naar verluidt een gelimiteerde transfersom van 37,5 miljoen euro zijn opgenomen.