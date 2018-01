‘Als wij hem niet hadden vastgelegd, had hij waarschijnlijk voor Barça gekozen’

Leon Goretzka liet onlangs weten dat hij aan het einde van het seizoen transfervrij de overstap maakt naar Bayern München en maakte zo een einde aan maanden van geruchten over zijn toekomst. De middenvelder van Schalke 04 werd ook genoemd bij clubs als Barcelona, Liverpool en Real Madrid, maar koos tot opluchting van Karl-Heinz Rummenigge voor een transfer binnen de Bundesliga.

“Als wij Leon niet hadden vastgelegd, had hij waarschijnlijk voor Barcelona gekozen. Dat was, fundamenteel gezien, nooit de beste optie geweest voor het Duitse voetbal. Goretzka is een enorm talent, hij is pas 22 jaar oud en Duits international, met nog genoeg ruime om door te groeien. We zouden fout hebben gezeten als we geen poging hadden gedaan om hem in te lijven”, vertelde de algemeen directeur van der Rekordmeister aan verslaggevers.

Goretzka gaat bij Bayern samenspelen met Niklas Süle en de verdediger kijkt uit naar de samenwerking: “Leon is al jaren een goede vriend. Ik ben blij dat hij naar Bayern komt. Ik denk dat hij zeker een leider is en dat hij dat hier ook kan worden”, laat hij weten aan Goal. Goretzka werd afgelopen weekend vanwege zijn naderende gratis vertrek uitgefloten door de fans van Schalke en Süle hoopt dat dit niet de rest van het seizoen aan zal houden.

“Je snapt de onvrede bij de fans van tijd tot tijd wel, maar aan de andere kant moet je ook in overweging nemen dat hij daar nog tot de zomer zal spelen. Hij stond in de meest recente wedstrijd in de basis en uitgefloten worden door de fans zal zijn prestaties niet helpen. Zoals ik al gezegd heb, dit is voetbal. Hij heeft een beslissing genomen die ik absoluut kan begrijpen. Hij wil ook die volgende stap zetten, aangezien hij ook omhoog wil.”