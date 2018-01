UEFA roept Arsenal en Manchester United op het matje na dopingcontrole

Arsenal en Manchester United moeten zich verantwoorden voor de UEFA, zo meldt Sport donderdagavond. Beide clubs worden op het matje geroepen om de absentie van Alexis Sánchez te verklaren tijdens een dopingcontrole bij Arsenal op maandag. De Chileen was tijdens de routinecontrole in Manchester, maar was de UEFA niet van op de hoogte gesteld.

Teams van de UEFA gaan regelmatig op bezoek bij clubs die deelnemen aan Europese competities, om een aantal spelers te onderwerpen aan een dopingcontrole. Onder de 'uitverkorenen' bevond zich Sánchez, maar die was op dat moment in Manchester om zijn transfer af te ronden. Beide clubs stelden de UEFA daar niet voortijdig van op de hoogte.

De protocollen van de bond schrijven voor dat een geldige reden moet worden opgegeven, als een speler niet bij een dopingcontrole aanwezig kan zijn. Het is nog onduidelijk of beide clubs een straf boven het hoofd hangt en wat de gevolgen voor de aanvaller zelf kunnen zijn. Sánchez hoopt vrijdag zijn debuut te maken voor Manchester United in het FA Cup-duel met Yeovil Town.