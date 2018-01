‘Robben moet niet naar PSV, hij is op leeftijd en vaak geblesseerd’

Ajax haalde Klaas-Jan Huntelaar afgelopen zomer terug naar de Eredivisie en deze maand maakte Robin van Persie zijn rentree bij Feyenoord. Volgens René van de Kerkhof zou het echter geen goed idee zijn als PSV de trend volgt, door achter Arjen Robben aan te gaan. De oud-voetballer betwijfelt of het binnenhalen van Robben een slimme zet zou zijn; broer Willy is een stuk enthousiaster.

René stipt aan dat de 34-jarige aanvaller van Bayern München 'op leeftijd' is en dat hij veel blessures heeft gekend. "In de wedstrijden die hij speelde, speelde hij wel behoorlijk. Maar hij was teveel geblesseerd. Ik denk ook niet dat PSV achter Robben aan zal gaan", vertelt hij aan Voetbal Inside. Robben heeft een aflopend contract in Duitsland en zou dus transfervrij naar PSV kunnen gaan. Volgens broer Willy hebben spelers als Robben en Van Persie een grote impact op een elftal en zijn ze alleen daarom al van waarde.

"Al is het maar in de kleedkamer. Dat is onontbeerlijk voor jonge spelers in het elftal", geeft de oud-PSV'er aan. "Ik zou het toejuichen. Van Persie is al bij Feyenoord, maar ik zou het toejuichen als Robben naar PSV komt. Dat is voor PSV, maar ook voor de uitstraling van de club geweldig. Hij is toch een van de beste Nederlandse voetballers aller tijden geweest." Vorige week zei Robben 'relaxed' tegen zijn contractsituatie aan te kijken. Zijn vader Hans voegde toe dat er enkele 'aanvragen' zijn voor zijn zoon.