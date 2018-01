Streppel: ‘Daardoor is het niet reëel om te denken dat je vijfde kunt worden’

Jurgen Streppel wil zich nog niet concreet uitspreken over zijn toekomst. De trainer van sc Heerenveen beschikt over een aflopend contract en de kans op een verlenging daarvan lijkt klein: de clubleiding is allerminst tevreden over het afgelopen kalenderjaar. Momenteel staat Heerenveen op een teleurstellende negende plaats in de Eredivisie.

In 2017 pakte Heerenveen slechts 37 punten in 35 competitieduels. In 2018 is de club begonnen met een 1-1 remise bij Vitesse. Volgens Streppel, die vorig seizoen negende werd met zijn elftal, is het niet realistisch om een plek in de subtop te verwachten. "Wij zijn geen club die alles bij elkaar gaat huren, dat is onze policy niet", legt hij uit aan Voetbal International. "Andere clubs doen dat wel. Daardoor speel je soms met jonge jongens. Daar is niets mis mee, want zij moeten zich ontwikkelen."

"Ik vind het mooi dat de club zich aan dat beleid houdt. Je kunt meegaan in dat huren of je doet het niet. Heerenveen doet dat niet. Maar daardoor is het ook niet meer reëel om te denken dat je vierde of vijfde kunt worden", concludeert Streppel. Hij wil eerst intern bespreken of beide partijen toekomst zien in een langere samenwerking, voordat hij zijn plannen openbaar maakt. "Maar ik vind Heerenveen een heel mooie club, die aanvallend voetbal wil spelen. Of dat altijd kan met de middelen die hier zijn moet je je afvragen, want zo goed als in het verleden zijn we niet meer."